Acun Ilıcalı'nın sinirden gözü döndü masalar sandalyeler havada uçuştu! Survivor tarihinde görülmemiş hareket

TV 8 ekranlarında bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da hem parkurlar hem de ada hayatı epey karışık. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıların yeniden karşı karşıya geldiği sezonda daha önce eşine benzerine rastlanmamış anlar yaşandı. Sinirden gözü dönen Acun Ilıcalı sandalye fırlattı. İşte haberin ayrıntıları...
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son günlerde yarışmacıların tansiyonu oldukça yüksek.
Son olarak elemeye adayının belirlenmesi için toplanan konseyde Merve Aydın ve Mustafa Kemal arasında tartışma çıktı.
Mustafa Kemal Kurt'a, kavgalara girişmesiyle meşhur Yunus Emre sert çıktı.