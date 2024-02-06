Acun Ilıcalı'nın sinirden gözü döndü masalar sandalyeler havada uçuştu! Survivor tarihinde görülmemiş hareket

TV 8 ekranlarında bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da hem parkurlar hem de ada hayatı epey karışık. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıların yeniden karşı karşıya geldiği sezonda daha önce eşine benzerine rastlanmamış anlar yaşandı. Sinirden gözü dönen Acun Ilıcalı sandalye fırlattı. İşte haberin ayrıntıları...