Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın o görüntüsü dillere düştü "Şeyma Subaşı'nın yolunda ikinci Şeyma geliyor"
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya soluğu Coachella 2023'te almıştı. Sosyal medyada 'Şeyma Subaşı kokan hareketler' yorumlarına maruz kalan Altunkaya yine aynı yorumlarla karşı karşıya.
22.05.2023 09:52 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:52
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.