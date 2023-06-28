Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" , "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları havada uçuştu. Çeşme tatilinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, yeni aldığı futbol kulübünün toplantısına katılmak üzere İrlanda'ya gideceğini söyledi. Sevgilisi ile keyifli halleriyle dikkat çeken Acun'un müstakbel kayınvalidesi sosyal medya gündeminde yerini aldı. 52 yaşındaki Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenler şoke oldu.
28.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:08
"GENÇ KIZ GİBİ"
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın, genç kız gibi...
Açıklamanın ardından Çeşme tatilinde görüntülenen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı'daydı. Motosikletiyle evine giderken objektife yansıyan ünlü televizyoncu, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.