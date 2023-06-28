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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" , "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları havada uçuştu. Çeşme tatilinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, yeni aldığı futbol kulübünün toplantısına katılmak üzere İrlanda'ya gideceğini söyledi. Sevgilisi ile keyifli halleriyle dikkat çeken Acun'un müstakbel kayınvalidesi sosyal medya gündeminde yerini aldı. 52 yaşındaki Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenler şoke oldu.

28.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:08
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Genç kız gibi Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın

"GENÇ KIZ GİBİ"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın, genç kız gibi...

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Genç kız gibi Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ünlü televizyoncu, Kendisine yöneltilen "Acun da ekonomi yapıyor yani" sorusuna Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi. Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Genç kız gibi Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın

Açıklamanın ardından Çeşme tatilinde görüntülenen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı'daydı. Motosikletiyle evine giderken objektife yansıyan ünlü televizyoncu, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Genç kız gibi Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın

ÇEŞME'DEN BODRUM'A

Soruları da yanıtlayan Acun Ilıcalı, yoğun programını anlattı: "Birkaç gündür Çeşme'deyim, Bodrum'a geçeceğim. Ardından İrlanda'ya, takımın toplantısına gideceğim." Ilıcalı, kısa süre önce İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almıştı.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesini görenlerin nutku tutuldu! Genç kız gibi Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın

Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya sosyal medyada gündem oldu.

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