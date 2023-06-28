Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesini görenlerin nutku tutuldu! "Genç kız gibi" Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ünlü televizyoncu, Kendisine yöneltilen "Acun da ekonomi yapıyor yani" sorusuna Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi. Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" şeklinde yanıt vermişti.