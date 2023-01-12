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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dudak uçuklatan ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu. Bir AVM merkezinde yeni açılan markanın en dikkat çeken ürünü, 'Air Dior' ayakkabılar oldu. Ayça Çağla Altunkaya, 240 bin liradan satışa sunulan ayakkabılardan iki çift sipariş etti.

12.01.2023 09:13 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:18
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan 480 bin TL’lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

DUDAK UÇUKLATAN AYAKKABI FİYATI!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan 480 bin TL’lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

YENİ MAĞAZADA SATIŞA SUNULDU

Dünyaca ünlü markaların sınırlı sayıdaki ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturan İkonik Store, İstanbul'da bir AVM'de açıldı.
Mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior ve Nike iş birliğinden doğan "Dior x Air Jordan 1" ayakkabılar oldu.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan 480 bin TL’lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ

Dior Men'in kreatif direktörü Kim Jones'un imzasını taşıyan ayak- kabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi. Hürriyet'in haberine göre; İkonik Store'de 240 bin liraya satılan ayakkabının ilk sahibi Çağla Altunkaya oldu. Üstelik Altunkaya iki çift sipariş verdi.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan 480 bin TL’lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde Bahar Candan'dan gelen Şeyma Subaşı yorumuyla gündeme gelmişti.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan 480 bin TL’lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu

İşte Benim Stilim yarışmacıyla ünlenen ve son dönemde müstehcen paylaşımalarıyla gündeme gelen Bahar Candan kafayı Şeyma Subaşı'na taktı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaşan Candan benzer giyinen Subaşı'nı eleştirdi.

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