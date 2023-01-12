Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dudak uçuklatan ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu. Bir AVM merkezinde yeni açılan markanın en dikkat çeken ürünü, 'Air Dior' ayakkabılar oldu. Ayça Çağla Altunkaya, 240 bin liradan satışa sunulan ayakkabılardan iki çift sipariş etti.
12.01.2023 09:13 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:18
DUDAK UÇUKLATAN AYAKKABI FİYATI!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu.
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde Bahar Candan'dan gelen Şeyma Subaşı yorumuyla gündeme gelmişti.
İşte Benim Stilim yarışmacıyla ünlenen ve son dönemde müstehcen paylaşımalarıyla gündeme gelen Bahar Candan kafayı Şeyma Subaşı'na taktı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaşan Candan benzer giyinen Subaşı'nı eleştirdi.