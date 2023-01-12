Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi! Dünyada 8 bin 500 adet üretildi ilk satın alan o oldu.

SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ

Dior Men'in kreatif direktörü Kim Jones'un imzasını taşıyan ayak- kabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi. Hürriyet'in haberine göre; İkonik Store'de 240 bin liraya satılan ayakkabının ilk sahibi Çağla Altunkaya oldu. Üstelik Altunkaya iki çift sipariş verdi.