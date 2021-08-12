Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi bu görüntü kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk mu geliyor?

"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.