Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi bu görüntü kafaları karıştırdı! Acun Ilıcalı'ya 5.çocuk mu geliyor?
Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarına dair haberler ortaya atılan çift hakkında bu kez bomba bir iddia ve görüntü ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. Spor yaparken görüntülenen Altunkaya'nın şiş karnı ise hamilelik iddiasını güçlendirdi.
12.08.2021 09:25
- Son Güncelleme: 13.08.2021 15:55
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
ACUN ILICALI BABA MI OLUYOR?
Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi.
"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.