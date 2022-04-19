Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan olay Nisa Barış sözleri 'eğer el kaldırmadıysa neden...' Survivor'da şiddet olayı! Barış'ın annesi çıldırdı
Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın ortaya attığı, Barış Murat Yağcı'nın kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların etkileri katlanarak devam ediyor. Survivor 2020 sonrası aşk yaşamay başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sonrasında yollarını ayırmış, Nisa Bölükbaşı da Ogeday Girişken'le aşk yaşamaya başlamıştı. Nisa Bölükbaşı'nın iddiaları çok konuşulurken, Hakan Hatipoğlu'ndan flaş bir yorum geldi. Öte yandan Barış Murat Yağcı'nın durumu hakkında annesi Arzu Hanım'dan da bir paylaşım geldi. İşte şiddet iddiaları sonrası yaşananlar.
Survivor'da gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de Barış'ı ima ederek beraber oldukları dönemde hayatının en kötü yılını geçirdiğini söyleyen Nisa, bu kez Barış'ın kendisine el kaldırdığını iddia etti.
Sonrasında Barış Murat Yağcı konutu ada konseyinde açtı. Barış "Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım." diyerek kendisini savundu ve Nisa'nın kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Barış "Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.
"EL KALDIRMIŞLIĞI OLDU"
Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin.O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.