Acun Ilıcalı'nın nikah masasına oturduğu ilk eşine bakın! Boşanma hikayeleri şoke etti! "Yaşadığım bunalım sonucunda..."

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşkını tam gaz yaşamaya devam ediyor. Bir dönem Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı'nın ilk kez nikah masasına oturduğu eşi merak konusu oldu. 3 kere evliliğe 'evet' diyen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Banu Ilıcalı'nın annesi güzelliği ile genç kızları geride bıraktı. İşte çiftin filmleri aratmayan ayrılık hikayesi ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi...