Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı meğer servetle dolaşıyormuş! Montu ve ayakkabısının fiyatı cep yakıyor! Melisa'dan sonra Yasemin de...
Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı meğer servetle dolaşıyormuş! Montu ve ayakkabısının fiyatı cep yakıyor! Melisa'dan sonra Yasemin de kıyafetleriyle gündeme geldi. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte soluğu Londra'da almıştı. Kızları ve torunu Begüm'le olan keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın üzerindekilerinin fiyatı çok konuşuldu. Şimdi ise Yasemin Ilıcalı'nın montu ve ayakkabısının fiyatı gündemde.
01.12.2022 09:20 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:23
Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı meğer servetle dolaşıyormuş! Montu ve ayakkabısının fiyatı cep yakıyor! Melisa'dan sonra Yasemin de kıyafetleriyle gündemde...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, başarılı işlerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor.
3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var.
Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa ve torunu Begüm'ün aynı karelerde olduğu fotoğrafı paylaşması da dikkat çekti.