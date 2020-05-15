RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'nın bebeklik fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa, İlknur Ilıcalı'ya benzetildi. Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandıran Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur Ilıcalı'nın gençliği ile Melisa'nın benzerliği görenleri epey şaşırttı. Bugüne kadar Melisa, annesi Şeyma Subaşı'na olan benzerliği ile dikkat çekiyordu ancak sosyal medya artık onu babaannesine benzetiyor.

15.05.2020 14:26 - Son Güncelleme: 15.05.2020 14:31
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde, annesi İlknur Ilıcalı'nın fotoğrafıyla yürek sızlatmıştı. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif bir şekilde kullanan Acun Ilıcalı, siyah beyaz fotoğrafa "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notunu düşmüştü Kızları Paylaşıma yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Bu kez de kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'nın bebeklik fotoğrafları paylaşan Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa, İlknur Ilıcalı'ya benzetildi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Acun Ilıcalı'nın kızları

1- Melisa

2- Leyla

3- Yasemin

4- Banu

İşte Acun Ilıcalı'nın annesi ve kızı Melisa...

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Melisa Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

ACUN ILICALI'NIN ANNESİ

İlknur Ilıcalı

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