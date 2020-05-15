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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın babaannesine benzerliği şoke etti! 'Aynı Acun'un annesi'

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'nın bebeklik fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa, İlknur Ilıcalı'ya benzetildi. Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandıran Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur Ilıcalı'nın gençliği ile Melisa'nın benzerliği görenleri epey şaşırttı. Bugüne kadar Melisa, annesi Şeyma Subaşı'na olan benzerliği ile dikkat çekiyordu ancak sosyal medya artık onu babaannesine benzetiyor.

15.05.2020 14:26 - Son Güncelleme: 15.05.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





