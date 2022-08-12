Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı adeta bir içim su! Ilıcalı'nın kızının doğum gününü kutladı
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda kızlarına ne kadar düşkün olduğu da bilinen bir gerçek. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yapmıştı. Ilıcalı, son olarak kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla kutladı. 15 yaşını dolduran Yasemin için Acun Ilıcalı, "Ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin.." ifadelerini kullandı.
12.08.2022 14:16 - Son Güncelleme: 12.08.2022 14:16
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, televizyondaki başarısı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündem oluyor. Ilıcalı, son olarak kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla kutladı.
Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaşmıştı.