Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı adeta bir içim su! Ilıcalı’nın kızının doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaşmıştı.