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Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm'ün doğum gününde aile pozu verdiler! İşte Acun Ilıcalı'nın torunu...

Türk televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, torunu Begüm ile gündeme geldi. Torunu tam dört yaşına basan Ilıcalı, dedesinin kopyası olarak anılıyor. Minik torununun doğum günü kutlaması, Ilıcalı ailesini bir araya getirdi. Begüm'ün doğum gününde Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi Çağla bir araya geldi. İşte doğum gününden ilk görüntü...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:52
Acun Ilıcalı’nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm’ün doğum gününde aile pozu verdiler! İşte Acun Ilıcalı’nın torunu... 1

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün doğum günü kutlaması, Ilıcalı ailesini bir araya getirdi. Begüm'ün doğum gününde Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi Çağla bir araya geldi. İşte doğum gününden ilk görüntü...

Acun Ilıcalı’nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm’ün doğum gününde aile pozu verdiler! İşte Acun Ilıcalı’nın torunu... 2

Uzun yıllardır Survivor formatıyla ekran karşısına gelen ve aynı zamanda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, gündemin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı’nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm’ün doğum gününde aile pozu verdiler! İşte Acun Ilıcalı’nın torunu... 3

Son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde giydiği beyaz gömlekle gündem olan Acun Ilıcalı bugün bir kez daha magazin manşetlerinde yer aldı.

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