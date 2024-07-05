Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi bir arada! Torunu Begüm'ün doğum gününde aile pozu verdiler! İşte Acun Ilıcalı'nın torunu...

Türk televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, torunu Begüm ile gündeme geldi. Torunu tam dört yaşına basan Ilıcalı, dedesinin kopyası olarak anılıyor. Minik torununun doğum günü kutlaması, Ilıcalı ailesini bir araya getirdi. Begüm'ün doğum gününde Acun Ilıcalı'nın kızı ile sevgilisi Çağla bir araya geldi. İşte doğum gününden ilk görüntü...