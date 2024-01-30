Acun Ilıcalı'nın kızı Banu yeni yaşını kutladı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya baba kızı yalnız bırakmadı "Daha çok yazarım ama..."

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ, 2003-2016 yılları arasında Zeynep Yılmaz, 2017-2018'de de Şeya Subaşı ile evlilik yapan Acun Ilıcalı, uzunca bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Şeyma Subaşı'nın aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Altunkaya, zaman zaman Ilıcalı'nın paylaşımlarında ortaya çıkıyor. Ilıcalı önceki gün büyük kızı Banu'nun yeni yaşı için bir paylaşım yaptı. Kutlama paylaşımında dikkat çeken bir isim de tabi ki Altunkaya'ydı.