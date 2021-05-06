Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı aşka geldi aşkını dağa taşa böyle haykırdı! Minik kızları ise dedesinin hık demiş burnundan düşmüş
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Şimdilerde ise Banu Ilıcalı magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Kızı ve eşiyle Instagram'dan aile pozunu paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı" diyerek aşkını ilan etti.
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında iş adamı Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında ilk bebeğini kucağına aldı.