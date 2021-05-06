Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı aşka geldi aşkını dağa taşa böyle haykırdı! Minik kızları ise dedesinin hık demiş burnundan düşmüş

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Şimdilerde ise Banu Ilıcalı magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Kızı ve eşiyle Instagram'dan aile pozunu paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı" diyerek aşkını ilan etti.

06.05.2021 10:02 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





