Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından bomba Şeyma Subaşı detayı! "Cennette bir melekle..."

"Cennette bir melekle" notuyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı'ya beğeni yağdı.Acun Ilıcalı'nın bir süredir arasının açık olduğu söylenen Şeyma Subaşı ise bu poz tepkisiz kalmadı. Şeyma Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna hemen kalp emojisi koyunca sosyal medya kullanıcıları hemen yorum yapmaya başladı.