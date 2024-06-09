Acun Ilıcalı'nın ilk kez nikah masasına oturduğu eşine bakın! Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'dan önce...

Survivor 2024 All Star programı adım adım finale giderken 4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı, şu sıralar hem spor gündeminin hem de magazin gündeminin manşetlerini süslüyor. Özel hayatıyla yakından takip edilen Acun Ilıcalı, bir dönem Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Şimdi Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu beraberliği olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi de merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın annesi olan Seda Başbuğ, güzelliği ile genç kızları geride bırakıyor. İşte çiftin filmleri aratmayan ayrılık hikayesi ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...
Survivor 2024 All Star adım adım finale giderken, Acun Ilıcalı son zamanlarda hem magazin manşetlerini hemde spor manşetlerinin süsledi.
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi olan ve Fenerbahçe'ye olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yerini alıyor.
Bir dönem Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile nikah masasına oturan Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu birliktelik yaşıyor.