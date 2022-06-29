Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'u gören 'nasıl güzel ve zarif' diyor! Acun'un büyük kızı Banu'yu görenler ise: "Annesinin tıpkısı..."
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'u gören 'nasıl güzel ve zarif' diyor, Banu'yu görenler ise, "annesinin tıpkısı..." demeden geçmiyor. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve büyük kızı Banu sosyal medya gündeminde. İşte güzelliği ve asilliği ile hayran bırakan Seda Başbuğ ile kızı Banu Ilıcalı...
29.06.2022 16:23 - Son Güncelleme: 29.06.2022 16:23
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'u gören 'nasıl güzel ve zarif' diyor! Acun'un büyük kızı Banu'yu görenler ise, "Annesinin tıpkısı..." diyor.
4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliği ve asilliği ile hayran bırakıyor. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.