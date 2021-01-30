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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile olan evliliğinden kızı Banu 31 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününde annesi Seda Başbuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı'nın bebekliği ile yaptığı kutlama...

30.01.2021 17:31 - Son Güncelleme: 30.01.2021 17:31
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kucağına almıştı. Torun heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri çok konuşulmuştu.

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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününde annesi Seda Başbuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı'nın bebekliği ile yaptığı kutlama...

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu için duygulandıran mesaj! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı 31 yaşına bastı!

Seda Başbuğ kızı Banu Ilıcalı'nın bebeklik fotoğrafını paylaşarak 'Sen bir tanecik serçem ve ponponumsun ve anne de olsan benim bebeğimsin.. Seni çok seviyorum' notunu ekledi.