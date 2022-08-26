Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti görenler dönüp bir daha baktı! "Çok alımlı ve zarif bir hanım..."
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti, görenler dönüp bir daha baktı! Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ sosyal medya gündeminde. Başbuğ'u görenler, "Çok alımlı ve zarif bir hanım..." yorumları yapıyor.
26.08.2022 12:55 - Son Güncelleme: 26.08.2022 12:58
"ÇOK ALIMLI VE ZARİF BİR HANIM..."
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti, görenler dönüp bir daha baktı
4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliği ve asilliği ile hayran bırakıyor. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.