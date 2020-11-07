Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle büyülüyor! İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı. İşte başta Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve ünlülerin eski eşleri...