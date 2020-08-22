Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'un kızı Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı. İşte başta Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve ünlülerin eski eşleri...