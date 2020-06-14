Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'un hamile kızının annesi Seda Başbuğ...
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı 8.5 aylık hamile. Doğuma günler kala ortaya çıkan fotoğrafı ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ, sosyal medyada merak konusu oldu. Başından 3 evlilik geçiren Acun Ilıcalı,ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...
14.06.2020 10:39
- Son Güncelleme: 14.06.2020 10:49
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.
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