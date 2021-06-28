Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan kızı Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 evlilikten 4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu'nun doğumuyla torunu Begüm'ü kucağına aldı ve ilk kez dedelik duygusunu tattı. Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan 51 yaşındaki televizyoncunun özel hayatı merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.

28.06.2021 16:00 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





