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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan kızı Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 3 evlilikten 4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu'nun doğumuyla torunu Begüm'ü kucağına aldı ve ilk kez dedelik duygusunu tattı. Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan 51 yaşındaki televizyoncunun özel hayatı merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.

28.06.2021 16:00 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:01
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.

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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

4 kız babası olan Acun Ilıcalı da ilk kez dedelik duygusunu tattı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına "Begüm" adını verdi.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'a torun sevinci yaşatan Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı annesi Seda Başbuğ'a benzetiliyor.