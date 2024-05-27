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Acun Ilıcalı'nın ilk aşkını gördünüz mü? Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'dan önce...

Acun Ilıcalı, dört kız çocuğu babası olarak Survivor 2024 All Star programıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile bir dönem evlenen Ilıcalı, şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte. Üç kez nikah masasına oturan Ilıcalı'nın ilk eşi de son dönemlerde merak edilen isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın annesi, güzelliği ile dikkat çekiyor. İşte çiftin ayrılık hikayesi ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 20:22 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 20:26
Acun Ilıcalı’nın ilk aşkını gördünüz mü? Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce... 1

Survivor All Star 2024 programı ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı, şimdilerde MasterChef programı için hazırlıklara başladı.

Acun Ilıcalı’nın ilk aşkını gördünüz mü? Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce... 2

Aşk hayatı da bir hayli merak edilen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile nikah masasına oturdu.

Acun Ilıcalı’nın ilk aşkını gördünüz mü? Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce... 3

Şimdilerde ise Ayça Çağla Altunkaya ile aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

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