Acun Ilıcalı'nın ilk aşkını gördünüz mü? Filmleri aratmayan ayrılık hikayesi! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'dan önce...

Acun Ilıcalı, dört kız çocuğu babası olarak Survivor 2024 All Star programıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile bir dönem evlenen Ilıcalı, şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte. Üç kez nikah masasına oturan Ilıcalı'nın ilk eşi de son dönemlerde merak edilen isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın annesi, güzelliği ile dikkat çekiyor. İşte çiftin ayrılık hikayesi ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi...