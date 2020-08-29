Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...
Şeyma Subaşı'yla boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk haberleriyle çok konuşuluyor. Son dönemde 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın Çeşme'deki evi sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın evi hayran bıraktı. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.
O DA VİLLA ALDI
Çeşme'de yazlığı bulunan ünlü isimlerden biri de Ebru Şahin. Rol aldığı son diziyle yıldızı parlayan ve fiyatını ikiye katlayan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırarak değerlendiriyor. Son olarak Çeşme'den geniş bahçeli ve havuzlu bir villa alan Şahin, yaz aylarını bu yeni evinde geçiriyor.