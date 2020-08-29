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Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Şeyma Subaşı'yla boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk haberleriyle çok konuşuluyor. Son dönemde 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın Çeşme'deki evi sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın evi hayran bıraktı. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.

29.08.2020 09:05 - Son Güncelleme: 29.08.2020 09:05
Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

İşte yaz aylarını Çeşme'de geçirebilmek için kesenin ağzını açıp ilçenin lüks konutlarını alan ünlüler ve milyon liralık evleri...

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Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

O DA VİLLA ALDI
Çeşme'de yazlığı bulunan ünlü isimlerden biri de Ebru Şahin. Rol aldığı son diziyle yıldızı parlayan ve fiyatını ikiye katlayan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırarak değerlendiriyor. Son olarak Çeşme'den geniş bahçeli ve havuzlu bir villa alan Şahin, yaz aylarını bu yeni evinde geçiriyor.

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

FUTBOLCULARIN TERCİHİ
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yazlığı, Çeşme Ilıca'daki bir sitede.

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Galatasaraylı Selçuk İnan'ın da aynı sitede evi var.

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

EYMEN İÇİN
Ece Erken, büyüyen oğlu Eymen için Ilıca'daki yazlığını 2017 yılında satıp daha büyük ve havuzlu bir villaya geçmişti. O dönem eski yazlığını 1.5 milyon liraya satan ünlü sunucu, yeni evine ise 2 milyon lira ödemişti.

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