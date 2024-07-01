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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın yeni aşkı bakın kim çıktı! 13 sene evli kalmışlardı! Meğer Acun'dan sonra gönlünü...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirmişti. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıyla 13 yıllık evliliğini sonlandıran Zeynep Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Acun Ilıcalı'nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ın yeni aşkı...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 15:46 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:14
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yeni aşkı bakın kim çıktı! 13 sene evli kalmışlardı! Meğer Acun’dan sonra gönlünü... 1

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıyla 13 yıllık evliliğini sonlandıran Zeynep Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Acun Ilıcalı'nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ın yeni aşkı...

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yeni aşkı bakın kim çıktı! 13 sene evli kalmışlardı! Meğer Acun’dan sonra gönlünü... 2

Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine giren Zeynep Yılmaz, 2016 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yeni aşkı bakın kim çıktı! 13 sene evli kalmışlardı! Meğer Acun’dan sonra gönlünü... 3

13 senelik evliliklerinde Yılmaz ve Ilıcalı çiftinin, Leyla ve Yasemin adlı iki kızı dünyaya geldi.

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