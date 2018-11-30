Acun Ilıcalının eski eşi Zeynep Yılmazdan Şeyma Subaşı açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı hakkında ilk kez konuştu. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ayrılığının ardından gözler Zeynep Yılmaz'a çevrilmişti. Modacı Zeynep Kartal, İngiltere Başkonsolosluğu'nda düzenlediği defilede podyuma çıkan 24 başarılı kadın arasında bulunan Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili sorulara bakın ne cevap verdi...

30 Kasım 2018 Cuma, 12:02:28 Güncelleme: 12:18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





