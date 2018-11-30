Acun Ilıcalının eski eşi Zeynep Yılmazdan Şeyma Subaşı açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı açıklaması!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı hakkında ilk kez konuştu. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın ayrılığının ardından gözler Zeynep Yılmaz'a çevrilmişti. Modacı Zeynep Kartal, İngiltere Başkonsolosluğu'nda düzenlediği defilede podyuma çıkan 24 başarılı kadın arasında bulunan Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili sorulara bakın ne cevap verdi...
Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan defilesini, 24 başarılı kadınla gerçekleştirdi. İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de katıldığı defilede podyuma çıkan kadınlar arasında Zeynep Yılmaz, Monik İpekel, Cansen Yeni Kut, Işıl Reçber, Esra Bilgiç Töre, Şahika Ercümen, Ebru Cündübeyoğlu, Sema Şimşek, Hilal Saral, Melek Gençoğlu da vardı.