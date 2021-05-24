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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı. Pandemi döneminde 6 kilo aldım' diyen Zeynep Yılmaz fazla kilolarından kurtuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!

24.05.2021 13:11 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:21
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Temmuz ayında 45 yaşına girecek olan 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

17 yaşındayken tanıştığı Acun Ilıcalı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturan Zeynep Yılmaz, 2004 yılında ilk kızı Leyla Ilıcalı, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı'yı kucağına aldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

Posta'nın haberine göre; Temmuz ayında 45 yaşına basacak olan Thanx Mimarlık'ın kurucusu Zeynep Yılmaz pandemi döneminde aldığı 6 kiloyu vererek eski formuna kavuştu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

2 çocuk annesi Yılmaz'ın fit halini görenler fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.