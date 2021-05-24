Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İşte fazla kilolarından kurtulan Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı. Pandemi döneminde 6 kilo aldım' diyen Zeynep Yılmaz fazla kilolarından kurtuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!

24.05.2021 13:11 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





