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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Geçtiğimiz günler üstsüz güneşlendiği pozlarıyla olay yaratan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündemde... 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile tatilini Türkiye'de geçiriyor. Uzun yıllardır tatillerini yurt dışında yapan Şeyma Subaşı, bu yıl koronavirüs salgınında dolayı Çeşme ve Bodrum arasında mekik döşemeye başladı. Son olarak Çeşme'de bir villa kiralayan Şeyma Subaşı'nın Subaşı'nın arkadaşlarıyla yaptığı parti tatsız bittiği iddia edildi. Nedeni ise polis baskını...

17.08.2020 14:48 - Son Güncelleme: 17.08.2020 14:48
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, corona virüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı ve Çeşme-Bodrum arasında arasında mekik dokuyarak tatil yapıyor. Subaşı, cuma akşamı Çeşme'de kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Snob magazin'in haberine göre; cuma akşam saatlerinde başlayan parti gece yarısı tatsız bitti. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.

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