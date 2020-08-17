Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evini polis mi bastı? Üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı...

Geçtiğimiz günler üstsüz güneşlendiği pozlarıyla olay yaratan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündemde... 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile tatilini Türkiye'de geçiriyor. Uzun yıllardır tatillerini yurt dışında yapan Şeyma Subaşı, bu yıl koronavirüs salgınında dolayı Çeşme ve Bodrum arasında mekik döşemeye başladı. Son olarak Çeşme'de bir villa kiralayan Şeyma Subaşı'nın Subaşı'nın arkadaşlarıyla yaptığı parti tatsız bittiği iddia edildi. Nedeni ise polis baskını...

17.08.2020 14:48 - Son Güncelleme: 17.08.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





