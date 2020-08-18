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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bu yıl tatilini pandemi nedeniyle Türkiye'de geçiriyor. Her zaman olduğu gibi tatilinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla tepki aldı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, önce bikinili pozlar paylaştı ardından üstsüz fotoğrafını paylaştı... Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'İyice şımardın' şeklinde yorumlar yapıldı. Tekneden bikinili fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın boyunun uzunluğu da sosyal medyanın konuştuğu bir diğer konu oldu. Peki, Instagram paylaşımlarıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'nın boyu kaç?

18.08.2020 16:59 - Son Güncelleme: 18.08.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





