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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bu yıl tatilini pandemi nedeniyle Türkiye'de geçiriyor. Her zaman olduğu gibi tatilinden paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla tepki aldı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, önce bikinili pozlar paylaştı ardından üstsüz fotoğrafını paylaştı... Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'İyice şımardın' şeklinde yorumlar yapıldı. Tekneden bikinili fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın boyunun uzunluğu da sosyal medyanın konuştuğu bir diğer konu oldu. Peki, Instagram paylaşımlarıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'nın boyu kaç?

18.08.2020 16:59 - Son Güncelleme: 18.08.2020 17:20
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

Verdiği partilerle gündemde olan Şeyma Subaşı son olarak evine polisin gelmesiyle olay olmuştu. Şeyma Subaşı bu gündemleri umursamıyor ve iddialı pozlarını sürdürüyor. Subaşı şimdi de dünyaca ünlü modeller gibi göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

Subaşı son olarak üstsüz bir pozunu paylaşmıştı. Bu tarzda iddialı olan Şeyma Subaşı yine bir pozunu paylaşarak dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafına 'İyice şımardın Şeyma' yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

İŞTE O GÖRÜNTÜ

Subaşı pozuna "Sağlığınıza ve mutluluğunuza öncelik verin gerisi gelir" notunu düştü.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Bir kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz fotoğraf paylaştı! Yarı çıplak fotoğrafa tepki yağdı: İyice şımardın

Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Edep yahu' şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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