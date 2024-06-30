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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! Kıyafeti geçer not almadı: "Üstündeki olmamış”

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şıklığı ve cesur giyim tarzıyla tanınan Subaşı, bu defa modaseverlerden beklediği olumlu yorumları alamadı. Sosyal medyada "Üstündeki olmamış", "Bu sefer olmadı Şeyma" gibi yorumlar yapıldı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:36 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:42
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” 1

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şıklığı ve cesur giyim tarzıyla tanınan Subaşı, bu defa modaseverlerden beklediği olumlu yorumları alamadı. Sosyal medyada "Üstündeki olmamış", "Bu sefer olmadı Şeyma" gibi yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” 2

Magazin gündeminin hiç kuşkuşuz en çok konuştuğu isimler arasında Şeyma Subaşı yer alıyor.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” 3

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı bir dönem aşk hayatıyla milyonlar tarafından takip edilmişti.

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