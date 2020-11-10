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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

Son olarak Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sosyal medyanın yakından takip ettiği isim olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın attığı her hareket takipçileri tarafından yakından izleniyor. Eski halinden aşk hayatına her konuda hayatı merak edilen Şeyma Subaşı'nın memleketi sosyal medya gündeminde. Şeyma Subaşı'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşırıyor. İşte Şeyma Subaşı ve ünlüerin memleketleri...

10.11.2020 18:05 - Son Güncelleme: 10.11.2020 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





