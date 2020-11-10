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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

Son olarak Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sosyal medyanın yakından takip ettiği isim olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın attığı her hareket takipçileri tarafından yakından izleniyor. Eski halinden aşk hayatına her konuda hayatı merak edilen Şeyma Subaşı'nın memleketi sosyal medya gündeminde. Şeyma Subaşı'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşırıyor. İşte Şeyma Subaşı ve ünlüerin memleketleri...

10.11.2020 18:05 - Son Güncelleme: 10.11.2020 18:14
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Attığı her hareket ile dikkat çeken zaman zaman da tepki çeken Şeyma Subaşı'nın memleketi sosyal medya gündeminde. İşte Şeyma Subaşı ve ünlülerin memleketleri...

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

BERK OKTAY

Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Elazığlı...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH
Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyayı şaşırttı! 30 yaşındaki Şeyma Subaşı aslen bakın nereliymiş...

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

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