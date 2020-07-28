Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya ihanet ettiği iddia edildi. Son günlerde verdiği pozlarla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın, Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile birlikte olduğu iddiasının ardından Guido Senia Türkiye'ye geldi. Sevgilisi Şeyma Subaşı ile fotoğraf paylaşan ve 'Benim aşkım' notunu takipçilerine ileten Guido'dan sonra Şeyma Subaşı açıklamada bulundu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan, neredeyse attığı her adımı takipçileri ile paylaşan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak ihanet iddiaları ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Guido Senia'yı, Mehmet Germiyangil ile aldattığı iddiasının ardından soluğu Şeyma'nın yanında alan sevgilisi Guido, kafalarda soru işareti bıraktı.
30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.