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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya ihanet ettiği iddia edildi. Son günlerde verdiği pozlarla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın, Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile birlikte olduğu iddiasının ardından Guido Senia Türkiye'ye geldi. Sevgilisi Şeyma Subaşı ile fotoğraf paylaşan ve 'Benim aşkım' notunu takipçilerine ileten Guido'dan sonra Şeyma Subaşı açıklamada bulundu.

takvim.com.tr özel haber

28.07.2020 16:22 - Son Güncelleme: 28.07.2020 17:06
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

Sosyal medyayı aktif kullanan, neredeyse attığı her adımı takipçileri ile paylaşan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak ihanet iddiaları ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Guido Senia'yı, Mehmet Germiyangil ile aldattığı iddiasının ardından soluğu Şeyma'nın yanında alan sevgilisi Guido, kafalarda soru işareti bıraktı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan organizatör ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı'nın, sevgilisinden sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

İhanet iddialarıyla gündeme gelen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı Instagram'dan ilk açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

'Mehmet benim 15 senelik arkadaşım,abimdir' diyen Şeyma Subaşı, açıklamasında da belirttiği gibi paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

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