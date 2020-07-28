Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisine ihanet mi etti? Önce paylaştı ardından sildi

30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.