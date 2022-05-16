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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın can arkadaşı İrem Kanan'ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor'ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Acun Ilıcalı'nın can arkadaşı İrem Kanan'ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor'ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Masterchef, Survivor, TV 8... Bu üçlüyü duyduğunuzda aklınıza ilk gelen isim muhtemelen Acun Ilıcalı'dır. Ancak işin arkasında çok kilit isimler var. Bunlardan biri de İrem Kanan... Kendisini çoğunlukla Survivor'daki basketbol, voleybol ve futbol karşılaşmalarında görmeye alıştığımız, sosyal medya kullanıcılarının ise 'İsviçre çakısı' olarak adlandırdığı İrem Kanan bir dönemin tescilli güzeli ve oyuncusu o yıldızla evli çıktı. Bakın o isim kim...

16.05.2022 15:06 - Son Güncelleme: 16.05.2022 15:06
Acun Ilıcalı’nın can arkadaşı İrem Kanan’ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor’ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı...

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Acun Ilıcalı’nın can arkadaşı İrem Kanan’ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor’ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Pek çok yarışma programı ve dizinin yer aldığı TV 8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın arkasında iyi bir beyin takımı var.

Acun Ilıcalı’nın can arkadaşı İrem Kanan’ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor’ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Acun Ilıcalı'da sık sık bu isimleri izleyicilerle buluşturmaya çalışıyor.

Acun Ilıcalı’nın can arkadaşı İrem Kanan’ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor’ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Onlardan biri de İrem Kanan...

Acun Ilıcalı’nın can arkadaşı İrem Kanan’ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor’ın kilit adamı İrem Kanan meğer...

Survivor'da voleybol, çift kale maç ve ayak tenisi etkinliklerinde dikkat çeken genellikle kamera arkasında yer almayı tercih eden İrem Kanan, sosyal medyada merak konusu oldu.

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