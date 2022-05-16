Acun Ilıcalı'nın can arkadaşı İrem Kanan'ın eşi tescilli güzel ve oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor'ın kilit adamı İrem Kanan meğer...
Masterchef, Survivor, TV 8... Bu üçlüyü duyduğunuzda aklınıza ilk gelen isim muhtemelen Acun Ilıcalı'dır. Ancak işin arkasında çok kilit isimler var. Bunlardan biri de İrem Kanan... Kendisini çoğunlukla Survivor'daki basketbol, voleybol ve futbol karşılaşmalarında görmeye alıştığımız, sosyal medya kullanıcılarının ise 'İsviçre çakısı' olarak adlandırdığı İrem Kanan bir dönemin tescilli güzeli ve oyuncusu o yıldızla evli çıktı. Bakın o isim kim...
16.05.2022 15:06 - Son Güncelleme: 16.05.2022 15:06
Pek çok yarışma programı ve dizinin yer aldığı TV 8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın arkasında iyi bir beyin takımı var.
Survivor'da voleybol, çift kale maç ve ayak tenisi etkinliklerinde dikkat çeken genellikle kamera arkasında yer almayı tercih eden İrem Kanan, sosyal medyada merak konusu oldu.