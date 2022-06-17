Acun Ilıcalı'nın 50 metrelik teknesi suya indi tam 3 yılda yapıldı içinde yok yok! Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağına verdiği isim olay
Hız tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı suya indir... Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı araba, motosiklet derken, bu kez teknesiyle gündemde. Acun Ilıcalı'nın tam 3 yılda yaptırdığı, 50 metrelik yeni teknesi sonunda suya indi. Her detayı özel olarak düşünülen teknenin içerisinde yüzme havuzu bile bulunurken, Ilıcalı'nın teknesine verdiği isim sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...
17.06.2022 08:57 - Son Güncelleme: 17.06.2022 08:57
Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi. 3 yılda yapılan 50 metrelik motor yatın adı ise bakın ne oldu.
Acun Ilıcalı ve ailesinin tüm ihtiyaçları gözetilerek özel olarak tasarlanan teknenin içinde ayak tenisi sahası ve 10 metrelik havuz da var.