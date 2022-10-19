Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık teknesi gözleri yuvadan çıkardı! 'Parayla mutluluk olmaz' diyen Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı
Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayla mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Muhabir olarak başladığı kariyerini kanal sahibi olarak zirveye taşıyan Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir de tekne eklemişti. O teknenin içi ilk kez görüntülendi. İçerisinde ise yok yok.
19.10.2022 08:55 - Son Güncelleme: 19.10.2022 08:56