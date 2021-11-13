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Acun Ilıcalı'dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor. Yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, kaptanlığa ambargosunu koyan isimlerden biri. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor...

13.11.2021 13:34 - Son Güncelleme: 13.11.2021 13:34
Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Daha şimdiden bazı isimler sivrildi bile. Onlardan biri de 23 yaşındaki yarışmacı Tahsin Küçük. Gerek iddialı açıklamaları gerekse diğer yarışmacılarla atışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tahsin Küçük hakkında bakın ortaya neler çıktı neler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor.

Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.

Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu.

İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük'ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.

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