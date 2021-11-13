Acun Ilıcalı’dan torpilli el vermiş Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı! Yarışmada kestiği ahkamın nedeni belli oldu

Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.