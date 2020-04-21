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Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler son bölümde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz hakkında kararını verdi. "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." diyen Acun Ilıcalı, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı kavgasının ardından verilen kararı açıkladı!

21.04.2020 13:14 - Son Güncelleme: 21.04.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





