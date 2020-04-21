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Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler son bölümde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz hakkında kararını verdi. "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." diyen Acun Ilıcalı, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı kavgasının ardından verilen kararı açıkladı!

21.04.2020 13:14 - Son Güncelleme: 21.04.2020 13:37
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Survivor 2020, 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümle çok konuşuldu. Gönüllüler takımında yaşanan kavga herkesi şoke etti.

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Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Yaşanan gerginlik sırasında Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekerken akıllarda "Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?" sorusu vardı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi.

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 hakkında flaş açıklama! Barış Murat Yağcı ve ve Yasin Obuz...

Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, sert şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

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