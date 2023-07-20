Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle evleneceği iddia edilen Acun Ilıcalı son dönemde yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Bu paylaşımların çoğunun da Şeyma Subaşı'yla alakalı olması dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili Ayça Çağla Altunkaya'nın kızı Melisa'ya sarmaş dolaş anlarını paylaşan Ilıcalı bu kez, Subaşı'nın kanlı bıçaklı olduğu ablası Kübra Açıl'ın kızına doğum günü partisi düzenledi.
20.07.2023 21:04 - Son Güncelleme: 20.07.2023 21:04
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.