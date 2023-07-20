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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle evleneceği iddia edilen Acun Ilıcalı son dönemde yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Bu paylaşımların çoğunun da Şeyma Subaşı'yla alakalı olması dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili Ayça Çağla Altunkaya'nın kızı Melisa'ya sarmaş dolaş anlarını paylaşan Ilıcalı bu kez, Subaşı'nın kanlı bıçaklı olduğu ablası Kübra Açıl'ın kızına doğum günü partisi düzenledi.

20.07.2023 21:04 - Son Güncelleme: 20.07.2023 21:04
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

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Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı ezber bozmuştu.

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" demişti. Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü partisine ise Acun Ilıcalı'nın yakın dostları katılmıştı.

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Ünlü televizyoncunun bu sözleri üzerine sevgilisine Evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya'nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’yı küplere bindirecek hareket! Kanlı bıçaklı olduğu ablasının kızının doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Hatta çiftin Eylül 2023'te evleneceği gelen iddialar arasında.

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