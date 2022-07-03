Acun Ilıcalı’dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya için doğum günü paylaşımı: Çok şey yazarım ama...

"ÇOK ŞEY YAZARIM AMA..."

Masa başındaki romantik günbatımı fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep güldün. Nice mutlu yılların olsun" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.