Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya için doğum günü paylaşımı: Çok şey yazarım ama...
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün fotoğrafı ortalığı sallamıştı... Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Sosyal medyaya bomba gibi düşen karede Ayça Çağla'nın elbisesi çok beğenilmişti. Survivor nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
03.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 03.07.2022 12:20
Türkiye'de medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliği sonrası yelken açtığı yeni aşkı ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süre önce ilişki yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, romantik yanını sosyal medya üzerinden de gözler önüne seriyor.
"ÇOK ŞEY YAZARIM AMA..."
Masa başındaki romantik günbatımı fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep güldün. Nice mutlu yılların olsun" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.