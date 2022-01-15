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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Acun Ilıcalı'dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı trafik kazası geçirdi, kara haber tez duyuldu. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor heyecanı yaşadığı acı bir haber aldı. Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan olan kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı tatil dönüşü trafik kazası geçirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan aracın son hali böyle görüntülenirken, Ilıcalı'nın kızlarının son sağlık durumu merak ediliyor.

15.01.2022 16:25 - Son Güncelleme: 15.01.2022 16:25
Acun Ilıcalı’dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Acun Ilıcalı cephesinden kötü haber... Survivor 2022 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'ya Türkiye'den kötü haber geldi.

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Acun Ilıcalı’dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı Türkiye'den gelen kaza haberiyle sarsıldı.

Acun Ilıcalı’dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi.

Acun Ilıcalı’dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

Acun Ilıcalı’dan kara haber kızları Leyla ve Yasemin kaza geçirdi! Kar yağışı nedeniyle yoldan çıktılar son durum...

Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.

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