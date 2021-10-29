Acun Ilıcalı'dan imalı sözler 'ablalarına benze!' kızı Melisa'nın doğum gününde tırnakları olay oldu 'Şeyma Subaşı gibi olma demiş'
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı 8 yaşına girdi. Kardeşlerinden daha göz önünde olan Melisa Ilıcalı'nın doğum günü partisinden detayları paylaşma işi anne Şeyma Subaşı'daydı. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımlar kızının doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın paylaşımda kullandığı bir ifade sosyal medyada çok konuşuldu.
29.10.2021 09:06
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:07