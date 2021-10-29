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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan imalı sözler 'ablalarına benze!' kızı Melisa'nın doğum gününde tırnakları olay oldu 'Şeyma Subaşı gibi olma demiş'

Acun Ilıcalı'dan imalı sözler 'ablalarına benze!' kızı Melisa'nın doğum gününde tırnakları olay oldu 'Şeyma Subaşı gibi olma demiş'

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı 8 yaşına girdi. Kardeşlerinden daha göz önünde olan Melisa Ilıcalı'nın doğum günü partisinden detayları paylaşma işi anne Şeyma Subaşı'daydı. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımlar kızının doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın paylaşımda kullandığı bir ifade sosyal medyada çok konuşuldu.

29.10.2021 09:06 - Son Güncelleme: 29.10.2021 09:07
Acun Ilıcalı’dan imalı sözler ’ablalarına benze!’ kızı Melisa’nın doğum gününde tırnakları olay oldu ’Şeyma Subaşı gibi olma demiş’

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa 8 yaşına girdi.

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Acun Ilıcalı’dan imalı sözler ’ablalarına benze!’ kızı Melisa’nın doğum gününde tırnakları olay oldu ’Şeyma Subaşı gibi olma demiş’

Anne Şeyma Subaşı kızının doğum günü partisinden bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı’dan imalı sözler ’ablalarına benze!’ kızı Melisa’nın doğum gününde tırnakları olay oldu ’Şeyma Subaşı gibi olma demiş’

Melisa'nın kalabalık doğum günü partisinden bir paylaşım da babası Acun Ilıcalı'dan geldi.

Acun Ilıcalı’dan imalı sözler ’ablalarına benze!’ kızı Melisa’nın doğum gününde tırnakları olay oldu ’Şeyma Subaşı gibi olma demiş’

Kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Acun Ilıcalı’dan imalı sözler ’ablalarına benze!’ kızı Melisa’nın doğum gününde tırnakları olay oldu ’Şeyma Subaşı gibi olma demiş’

Kızı Melisa'yla pasta keserken çekilen fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı'nın kullandığı bir ifade sosyal medyayı salladı.

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