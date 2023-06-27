Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında flaş itiraf "Çok rahatlatıcı..." Dünyanın diğer ucuna da gitse yanımda
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya'yı bir an olsun bile yanından ayırmıyor. Önceki gün açıklamalarda bulunan Ilıcalı ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
27.06.2023 13:45 - Son Güncelleme: 27.06.2023 13:45
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti. Daha sonra Acun Ilıcalı o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı gören pek çok kişi "Şeyma'nın izinde", "Çok Şeyma Subaşı vibe'ı aldım" yorumlarında bulunmuştu.