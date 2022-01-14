Acun Ilıcalı’dan Ebru Gündeş ve Hadise itirafı ’ben tercih etmedim gözden kaçıp da...’ Reza Zarrab’la yasak aşk iddilarından sonra...

Hadise'yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap'e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise'yi rap'e koyuyorsak bizim Hadise'ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye'de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise'yi buraya koyduk, Ebru'yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap'te, birisi de baktığın zaman normal O Ses'te"