Acun Ilıcalı'dan direkt talimat geldi Masterchef Burak Kaya'nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor
Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Özellikle de bazı isimler diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Onlardan biri de Burak Kaya. Zaman zaman bazı polemiklere girse de genel olarak yarışmanın yalnız kovboyu olan Burak Kaya hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
17.11.2022 09:54 - Son Güncelleme: 17.11.2022 09:55
Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden beri geniş bir kitlesi mevcut.
WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi.
İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.
Burak Kaya en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki detayları duyunca inanamadı.