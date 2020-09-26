Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Şeyma Subaşı'yla boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk haberleriyle çok konuşuluyor. Son dönemde 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. Uçağın değeri ise dudak uçuklattı.

26.09.2020 09:37 - Son Güncelleme: 26.09.2020 09:37
Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. "Survivor" çekimleri nedeniyle sık sık Dominik'e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

Ilıcalı'nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans'ın sahibi Altunç Kumova'ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...

2 AY SONRA TESLİM ALACAK
Ünlü televizyoncu, 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...
Fahriye Evcen'in 'Fit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...