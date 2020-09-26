Acun Ilıcalı yeni uçak aldı, görenleri büyüledi! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın uçağının fiyatı...
Şeyma Subaşı'yla boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk haberleriyle çok konuşuluyor. Son dönemde 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. Uçağın değeri ise dudak uçuklattı.
26.09.2020 09:37
- Son Güncelleme: 26.09.2020 09:37
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