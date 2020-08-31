Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'
Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına, Ayvalık'a gitti. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Zeynep Yılmaz ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile akşam yemeği yediği iddia edilen Acun Ilıcalı, bu kez de Hülya Avşar ve kız kardeşleriyle buluştu. Instagram hesabından 'Büyük buluşma' olarak paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağan Acun Ilıcalı'ya gelen yorumlar sosyal medyada kahkaha turafı yaratırken, Hülya Avşar yaptığı yersiz yorum ile dikkat çekti.
31.08.2020 12:36
- Son Güncelleme: 31.08.2020 13:18
"BİZİM İÇİN BİR KLASİK"
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini belirterek, "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karakteristik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel" dedi.
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