Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına, Ayvalık'a gitti. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Zeynep Yılmaz ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile akşam yemeği yediği iddia edilen Acun Ilıcalı, bu kez de Hülya Avşar ve kız kardeşleriyle buluştu. Instagram hesabından 'Büyük buluşma' olarak paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağan Acun Ilıcalı'ya gelen yorumlar sosyal medyada kahkaha turafı yaratırken, Hülya Avşar yaptığı yersiz yorum ile dikkat çekti.

31.08.2020 12:36 - Son Güncelleme: 31.08.2020 13:18
Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Hülya Avşar ve kardeşlerinin yanına gitti. Hülya Avşar'ın 'Geleneksel buluşma' olarak yaptığı paylaşımı Acun Ilıcalı Instagram hesabından, 'Büyük buluşma' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başlayan Ilıcalı son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti.

Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

"BİZİM İÇİN BİR KLASİK"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini belirterek, "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karakteristik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel" dedi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

HÜLYA AVŞAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK 'YATAK' ESPRİSİ

Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her geldiğinde gönlümü fethediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

Acun Ilıcalı ve sevgilisini Ayvalık'ta misafir eden Hülya Avşar'dan uygunsuz yorum! 'Onu yatağıma attım'

Muhabirin, "Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı?" sorusunu cevaplayan Ilıcalı, "Hayır buradan bir ev almadım" dedi. Hülya Avşar da "Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun" yanıtını verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!
Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!