Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı gören Bahar Candan'dan olay Şeyma Subaşı yorumu: "Ne kadar ezik..."
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı gören Bahar Candan'dan olay Şeyma Subaşı yorumu! Geçtiğimiz günlerde Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen annesiyle gündeme gelen Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nı paylaşan Bahar Candan, Subaşı'nın genç sevgiliye özendiğini ima etti ve "Ne kadar ezik" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...
30.12.2022 11:10 - Son Güncelleme: 30.12.2022 11:27
"NE KADAR EZİK..."
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı gören Bahar Candan'dan olay Şeyma Subaşı yorumu!
İşte Benim Stilim yarışmacıyla ünlenen ve son dönemde müstehcen paylaşımalarıyla gündeme gelen Bahar Candan kafayı Şeyma Subaşı'na taktı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaşan Candan benzer giyinen Subaşı'nı eleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde çıplak pozları sosyal medyada ifşa olan Bahar Candan, Şeyma Subaşı'yı hedef alarak "Ne kadar ezik bir kadın ya" dedi.