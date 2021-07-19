Acun Ilıcalı ve Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere birbirinden ayrılamıyor! Acun Ilıcalı gaza bastı Cansu fiziğiyle hayran bıraktı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yoğun bir sezonu geride bırakan Cansu Dere ve Survivor finalinin ardından soluğu Çeşme'de alan Acun Ilıcalı bir araya geldi. Acun Ilıcalı ve Cansu Dere bu kez, Ilıcalı'nın hız teknesinde görüntülendi.