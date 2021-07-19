Acun Ilıcalı ve Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere birbirinden ayrılamıyor! Acun Ilıcalı gaza bastı Cansu fiziğiyle hayran bıraktı
Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Asya karakterine can veren Cansu Dere, dizinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilde bir araya geldiği isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde aralarında Cansu Dere'nin de bulunduğu arkadaş grubunu ağırladığı o anları Instagram'ından paylaşmıştı. Cansu Dere'nin verdiği sıfır makyaj poz çok konuşulmuştu. Cansu Dere ve Acun Ilıcalı tatil yapmaya devam ediyor.
19.07.2021 08:50
- Son Güncelleme: 19.07.2021 08:50
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yoğun bir sezonu geride bırakan Cansu Dere ve Survivor finalinin ardından soluğu Çeşme'de alan Acun Ilıcalı bir araya geldi. Acun Ilıcalı ve Cansu Dere bu kez, Ilıcalı'nın hız teknesinde görüntülendi.
Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırlamıştı.
Davetin menüsünde ise Masterchef'ten tanıdığımız Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun parmağı vardı.