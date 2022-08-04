Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Çağla Altunkaya ayrıldı sosyal medya yıkıldı! O hamle her şeyi bitirdi yollar başka yöne gitti
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan gelen iddia bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra gönlünü Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran ve uzun bir süredir ilişkilerini sürdürüren çift hakkında sosyal medya flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelen iddialara göre Acun Ilıcalı ile genç sevgilisi Çağla ayrıldı. Nedeni ise hayli ilginç.
04.08.2022 12:05 - Son Güncelleme: 04.08.2022 12:05
Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından Çağla Altunkaya ile yeniden aşkı bulan Acun Ilıcalı'dan kötü haber geldi. İşte iddianın detayları...
i Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kalibini kendisinden yaşça küçük olan Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.
Gittiği her yerde kendisinden 30 yaş küçük sevgili Çağla Altunkaya ile boy gösteren ve düğünlere de sevgilisiyle katılan Ilıcalı'nın, son zamanlarda yalnız gezmesi dikkat çekti.
NEDEN AYRILDILAR?
Konuşulanlara göre, Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıcalı'nın arkadaşı, ortağı, Esat Yontuç'un oğlunun doğum gününe davet edilmedi. Altunkaya'nın, Ilıcalı'nın kızı Leyla'nın mezuniyet törenine de çağırılmadı.