Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya 'yeşil canavar'larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar tatilde oldukları Çeşme semalarında görüntülendi.
27.06.2023 08:45 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:45
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programındaki sözleriyle dikkat çekmişti Acun Ilıcalı. "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Acun Ilıcalı, önceki gün sevgilisi Çağla Altunkaya ile Çeşme Alaçatı'daydı. Motosiklet üstünde evine girerken objektiflere yansıyan Ilıcalı, kendilerini çeken basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.