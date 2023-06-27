Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programındaki sözleriyle dikkat çekmişti Acun Ilıcalı. "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekmişti.