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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya 'yeşil canavar'larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya 'yeşil canavar'larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar tatilde oldukları Çeşme semalarında görüntülendi.

27.06.2023 08:45 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:45
Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programındaki sözleriyle dikkat çekmişti Acun Ilıcalı. "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı, önceki gün sevgilisi Çağla Altunkaya ile Çeşme Alaçatı'daydı. Motosiklet üstünde evine girerken objektiflere yansıyan Ilıcalı, kendilerini çeken basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Ünlü televizyoncu, "Birkaç gündür Çeşme'deyim. Bugün önce D Maris, oradan Bodrum, daha sonra İrlanda'ya takımın toplantısına gideceğim" dedi.

Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Sürat tutkusuyla bilinen Ilıcalı'nın motosikleti dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ’yeşil canavar’larıyla Çeşme semalarında! İrlanda yolcusu olan Acun Ilıcalı...

Ilıcalı'nın Survivor'a da lüks araçlarla giriş yaptığı malumunuz. 2020 yılında Acun Ilıcalı oyun alanına 3 farklı araçla ulaşmıştı.

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